Diputados bonaerenses abrirán el año legislativo con la lupa en la ludopatía

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue convocada para el próximo martes 24 de febrero, en lo que será su primera sesión del año tras más de dos meses sin actividad en el recinto. La jornada estará formalmente destinada a la constitución de las 47 comisiones permanentes, un paso administrativo clave para el funcionamiento legislativo. Sin embargo, en paralelo, el oficialismo intenta avanzar en una agenda que arrastra demoras: el tratamiento de iniciativas vinculadas a la ludopatía.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, la estrategia pasa por articular un texto unificado que integre proyectos presentados por distintos bloques. La preocupación central gira en torno al crecimiento de las apuestas online y su impacto en menores de edad. Hasta ahora, la Legislatura solo dio curso a declaraciones, pedidos de informes y manifestaciones de interés, sin consolidar una norma de alcance regulatorio.

En ese escenario, también emergen propuestas de la oposición y de La Libertad Avanza. Entre ellas, se destacan iniciativas que plantean prohibir la participación de menores en plataformas de juego o incorporar sistemas de validación biométrica, como el reconocimiento facial, para reforzar controles de acceso. Pese a la tradicional resistencia libertaria a intervenir en actividades privadas, el tema aparece como un punto de coincidencia transversal.

La sesión se desarrollará en un clima de negociación política intensa. La reactivación legislativa se produce días antes de la Asamblea Legislativa encabezada por Axel Kicillof, instancia en la que el Ejecutivo provincial delineará sus prioridades normativas.