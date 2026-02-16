Nuevas advertencias por la intervención del Puerto de Ushuaia

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una nueva medida cautelar para suspender los efectos de la intervención federal dictada por el gobierno de Javier Milei.

La intervención se realizó el 21 de enero, a las 0.03, con la presencia masiva de la Gendarmería en las inmediaciones del Puerto. La administración libertaria habilitó a trabajar en el puerto solo a los obreros enrolados en la Unión de Personal Superior Ferroviario, a cargo de Juan Avellaneda, la misma persona que había formulado una denuncia administrativa contra las autoridades portuarias provinciales. Además, es quien se hará cargo de la gestión del puerto a partir de ahora. Hay sospechas de que Milei se montó sobre esa denuncia administrativa para avanzar con la intervención.

En la nueva presentación judicial, la gestión del gobernador Gustavo Melella no solo detalló los hechos cronológicos de una intervención planificada en base a una supuesta mentira por parte de la administración Milei, sino que también se expusieron los posibles motivos políticos.

“Al intervenir el Puerto de Ushuaia de forma inconstitucional e ilegítima, estas actividades podrían derivarse a la órbita privada a través de una concesión, favoreciendo a determinados grupos económicos, o alineándose con potencias extranjeras”, expresa la medida cautelar. Cabe destacar a tres días de la intervención, siete congresistas estadounidenses arribaron a Ushuaia.