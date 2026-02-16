Mayans advirtió por la violencia social

El senador de Unión por la Patria, José Mayans, definió la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei como “absolutamente regresiva” e “inconstitucional”. En este sentido, advirtió que su implementación puede derivar en un escenario de violencia social.

En diálogo con Radio Splendid, cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al decir que “le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos”; y apuntó contra las negociaciones “circunstanciales” que habilitaron su aprobación: “Se resignaron banderas fundamentales vinculadas a los derechos del trabajador”.