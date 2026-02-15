Kicillof prorrogó por decreto el mandato del Subcontador General

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dispuso en las últimas horas la prórroga del mandato del Subcontador General mediante un decreto del Poder Ejecutivo. La resolución se produjo luego de que el Senado provincial no alcanzara los consensos necesarios para tratar una nueva designación, escenario que derivó en la intervención directa de la administración bonaerense.

El cargo, integrado en la estructura de la Contaduría General, cumple funciones vinculadas al control y la supervisión de los procesos contables del Estado provincial. En ese marco, fuentes oficiales justificaron la extensión como un mecanismo orientado a preservar la estabilidad operativa de áreas consideradas sensibles para la gestión financiera.

La decisión reabre el debate político sobre la relación entre el Ejecutivo y la Legislatura, especialmente en lo referido a la cobertura de puestos estratégicos. Sectores opositores han cuestionado este tipo de medidas por entender que reducen la instancia parlamentaria, mientras que el oficialismo remarca la necesidad de asegurar la continuidad institucional ante la falta de acuerdos legislativos.