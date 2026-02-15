“Nosotros bajamos un 20% la participación de menores en crímenes”, afirmó Javier Alonso

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, sostuvo que durante la gestión bonaerense se logró reducir aproximadamente un 20% la participación de menores en delitos graves, una cifra que enmarca como un resultado de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Axel Kicillof. La declaración se produce mientras se aviva el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal, impulsada por el Gobierno nacional y resistida por sectores provinciales que cuestionan su eficacia en la prevención del delito.

El funcionario provincial argumentó que la gestión local dispuso un sistema de seguimiento y sistematización de datos sobre jóvenes infractores, lo que permitió, según él, tomar decisiones más ajustadas a la realidad territorial. En ese contexto, Alonso puso el foco en la necesidad de sanciones más firmes para quienes reinciden y en el rol que, en su opinión, juegan las decisiones judiciales al intervenir en causas que involucran a adolescentes.

La posición provincial contrasta con la propuesta del oficialismo nacional de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, medida que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y que avanza ahora hacia el Senado. Esta iniciativa busca modificar el Régimen Penal Juvenil con la idea de ampliar las herramientas legales frente a hechos delictivos cometidos por adolescentes, aunque suscita críticas de distintos sectores que advierten sobre la necesidad de enfoques integrales más allá de la edad para abordar las causas del delito juvenil.

La discusión tiene un fuerte componente político, ya que cruza las estrategias de seguridad y justicia en disputas más amplias entre la administración provincial y el Ejecutivo nacional. La tensión se agrava en un contexto en que las cifras de inseguridad generan preocupación pública y ponen en primer plano la evaluación de políticas efectivas para enfrentar el problema a nivel local y nacional.