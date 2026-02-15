Las patentes bonaerenses pasarán a pagarse de forma mensual desde marzo

Desde marzo, el impuesto a los automotores en la provincia de Buenos Aires dejará de abonarse cada dos meses y adoptará una frecuencia mensual. El nuevo diseño prevé diez cuotas consecutivas hasta diciembre, con el objetivo de distribuir la carga fiscal y suavizar el impacto en la economía doméstica. La administración provincial sostiene que la medida apunta a mejorar la previsibilidad de pagos. Además, continuará disponible la alternativa de cancelación anual en un solo vencimiento. La modificación redefine la dinámica de recaudación y el vínculo de los contribuyentes con el tributo.