“La caída del consumo ya impacta en el empleo”, advirtió Augusto Costa

El ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, planteó una crítica explícita al estado de la economía argentina y su impacto sobre la provincia de Buenos Aires. En una entrevista reciente, describió un panorama marcado por la disminución de ventas en comercios, la suspensión de actividades productivas y un retroceso en la generación de empleo que, según dijo, se observa en múltiples sectores productivos. Costa sostuvo que estas dificultades derivan en buena medida de las decisiones de política económica implementadas a nivel nacional.

En su diagnóstico, el consumo se ha desplomado de manera significativa en la actual temporada y eso repercute en distintos rubros, incluyendo el turismo y el comercio local. Señaló que la reducción en la cantidad de turistas, en la duración de sus estadías y en el gasto promedio implica una merma importante para las economías regionales y para quienes dependen de estas actividades para su sustento. Según cifras oficiales presentadas por el gobierno provincial, la provincia recibió menos visitantes que en temporadas anteriores y esto, sostuvo Costa, se traduce en menores ingresos y presiones sobre los empleos vinculados al sector.

El funcionario bonaerense también centró parte de su análisis en las consecuencias que, a su juicio, tienen las políticas del gobierno nacional sobre la competitividad de los destinos turísticos internos. Señaló que decisiones vinculadas al mercado cambiario y a la falta de medidas activas para estimular la producción y el consumo interno inciden negativamente en la capacidad de la provincia de atraer y retener a turistas, lo que agrava la caída en la actividad económica local.

Estas declaraciones se insertan en un contexto de fuertes tensiones entre la administración provincial y el Gobierno nacional, con intercambios públicos de críticas sobre los efectos de las medidas económicas en la producción, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos.