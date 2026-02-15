Nucleoeléctrica en crisis tras el paso de Reidel

Damián Reidel dejó su cargo en el directorio de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima (NASA), luego de acusaciones de sobreprecios y mal manejo de la empresa. Tras su paso, se conoció en detalle la situación de la firma, que tiene salarios, fuga de técnicos y profesionales y sospechas de corrupción. A pesar de esto, aún no hubo denuncia contra el amigo de Javier Milei.

Quien se expresó fue Damián Straschenko, secretario adjunto de Luz y Fuerza Regional Zárate. El dirigente destacó que al comienzo de la gestión de Damián Reidel los salarios superaban a los de los trabajadores de Toyota, la otra gran empresa de la región. “Hoy el sueldo de un ingresante a Toyota casi duplica al de NASA”, detalló.

Por otro lado, el gremio reunió documentos que prueban escandalosos sobreprecios. Reidel debió renunciar luego que se descubra la contratación con sobreprecios de 140 puntos sobre el servicio de limpieza. No obstante, Straschenko reveló que hay otras igual de llamativas.

Una de ellas, vinculada al software de gestión SAP. Esas implementaciones se contratan por paquetes de horas de consultoría. Durante la gestión del Frente de Todos, se presupuestó y aprobó un trabajo de 600 mil dólares. La administración libertaria, en cambio, lo multiplicaron casi por doce, pero sin licitación alguna: llevan gastados siete millones de dólares.

“Recursos hay, eso se nota”, definió al respecto Mariano Saleh, delegado de ATE, la otra entidad que representa a los trabajadores de NASA.