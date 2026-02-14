El gasto del Estado fue el más bajo de la última década

Con Javier Milei en el gobierno nacional, el gasto del Estado cayó 5,1 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), y se ubicó en el 14,5% del PBI. De esta manera, representó el número más bajo de la última década.

Así lo relevó la Fundación Libertad. Su último trabajo arrojó que dicho ajuste se concentró principalmente en obra pública, subsidios económicos y transferencias corrientes.

La consultora arribó a la conclusión que la reducción de gasto del Estado en la era Milei se centró en aquellas partidas que no están relacionadas con políticas de ingresos o prestaciones sociales. De hecho, en términos de participación, las prestaciones sociales (como jubilaciones, asignaciones, pensiones, entre otras) pasaron a representar aproximadamente el 66% del gasto total en 2025, frente a algo más del 54% en 2023.

De esta manera, las asignaciones familiares y la AUH fueron la única partida que mostró crecimiento, con un aumento de 0,22 puntos del PBI. No obstante, las jubilaciones y pensiones explicaron una reducción mínima (0,13% del PBI).

En contraste, en el recorte de 5,1 puntos del PBI se advierte que el mayor cambio de ajuste fue la obra pública: cayó 1,24%, lo que implicó llevarla prácticamente a su mínima expresión.

Por su parte, las prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones, AUH ni asignaciones familiares registraron un retroceso del 1,12% del PBI.

En cuanto a los subsidios, tanto a la energía como al transporte, se redujeron en alrededor de 1 punto del Producto respecto de 2023.

Asimismo, los salarios del sector público explicaron un recorte de 0,71% del PBI, mientras que las transferencias a provincias y a universidades se contrajeron en una magnitud similar, cercana a 0,7%, de acuerdo con el estudio realizado por la Fundación Libertad.