Avanza la privatización de rutas nacionales

El Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública para la concesión de otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales. La medida se conoció a través de la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de la segunda etapa del proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones. Alcanza a corredores estratégicos en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, esta etapa contempla a las rutas 3, 5 y 205, tres trazas fundamentales tanto por su volumen de tránsito como por su rol en la conexión productiva y social del territorio bonaerense, especialmente para los habitantes de La Plata y su área de influencia.

En tanto, la convocatoria que se conoció este miércoles está dirigida a empresas nacionales e internacionales interesadas en asumir la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los trazados, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. El esquema también contempla la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado el llamado a través de su cuenta oficial en la red social X. Sostuvo que buscan “reemplazar un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. En la misma línea, agregó que el Gobierno nacional trabaja “para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas”.