La CGT y las CTA se movilizaron contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo junto a las dos CTA se movilizaron este miércoles hacia el Congreso para manifestar su rechazo a la reforma laboral que se debatía en el Senado. La convocatoria reunió a gremios de distintos sectores y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas.

La concentración comenzó pasado el mediodía y tuvo como punto central la Plaza del Congreso. Sin paro general, pero con un cese parcial de actividades desde las 13, las centrales sindicales organizaron la jornada como una señal de protesta en medio del tratamiento parlamentario del proyecto.

Durante la tarde, la conducción sindical difundió un comunicado en el que pidió a los senadores que actúen con responsabilidad al momento de la votación y cuestionó los cambios propuestos en materia de contratación, período de prueba, indemnizaciones y negociación colectiva. Dirigentes de distintos gremios coincidieron en que la movilización buscó expresar una postura común frente al debate legislativo.

Impacto en transporte y servicios

La jornada tuvo efectos en distintos servicios. Los Metrodelegados suspendieron el funcionamiento del subte y el premetro desde la noche, mientras que gremios aeronáuticos realizaron medidas que afectaron vuelos. También hubo adhesión en actividades portuarias, marítimas y viales.

En el caso de los colectivos, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que permitió que el servicio funcionara con normalidad durante gran parte del día. De todos modos, la circulación en el centro porteño se vio afectada por cortes, desvíos y la concentración de columnas sindicales en las inmediaciones del Congreso.

Operativo de seguridad

El Gobierno dispuso un operativo que incluyó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para custodiar el Palacio Legislativo y las principales avenidas de acceso, ante la convocatoria de las centrales obreras.

La protesta se enmarcó en una serie de jornadas realizadas en las últimas semanas en distintas ciudades del país, como Córdoba y Rosario, donde gremios y organizaciones también se manifestaron contra la iniciativa oficial en debate parlamentario.