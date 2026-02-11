PJ Bonaerense: Treinta y tres municipios irán a elecciones

El PJ bonaerense cerró el plazo para la presentación de listas y consolidó la unidad alrededor del gobernador Axel Kicillof, quien reunió consensos para liderar el partido en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 33 municipios no se alcanzaron acuerdos y se abrirá un proceso de internas el próximo 15 de marzo.

La oficialización de las nóminas estuvo marcada por tensiones entre sectores que reclamaban mayor participación en padrones y candidaturas, pese al esfuerzo por evitar disputas que pudieran debilitar al peronismo en un escenario político complejo. Entre los distritos con competencia interna figuran Mar del Plata, Moreno, Tigre, San Miguel, Luján y General Pueyrredón, entre otros. En Mar del Plata se inscribieron tres listas, con respaldo de La Cámpora, del Movimiento Derecho al Futuro y de referentes locales. En Moreno, la intendenta Mariel Fernández enfrentará a un candidato del MDF, reflejo de la fragmentación territorial.

Con la validación de la Junta Electoral, se inicia la campaña interna en varios municipios, mientras a nivel provincial se busca consolidar un liderazgo que cohesione todas las vertientes del peronismo frente a los próximos desafíos electorales.