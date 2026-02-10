Gremios del transporte convocan al paro

El titular de la Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmidt, anunció una medida de fuerza este miércoles por parte de los gremios del transporte en rechazo a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. El objetivo es que “la mayor cantidad de trabajadores puedan asistir a la movilización” de la CGT al Congreso.

El cese de actividad regirá desde las 13 horas. Según explicó el sindicalista, cada sindicato que integra la CATT utilizará la modalidad que le convenga en función de priorizar la mayor convocatoria posible a Plaza Congreso. Por lo tanto, las medidas de fuerza van a tener distinta duración según cada gremio, porque intentará no complicar el regreso a casa de quienes hayan marchado.

Entre los gremios que se pliegan al cese de actividades se encuentran aeronavegantes, pilotos, marítimos, maquinistas, entre otros. No forma parte de este conglomerado la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que maneja el servicio de micros en todo el país.