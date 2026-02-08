El ministro Cúneo Libarona ratificó su continuidad

Mariano Cúneo Libarona confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Justicia y desmintió las versiones que lo ubicaban fuera del Gabinete. El funcionario aseguró que su continuidad responde a una decisión personal y que cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei.

En declaraciones radiales, explicó que evaluó dejar el cargo, pero optó por mantenerse por “un compromiso ético y profesional” con la tarea asumida. El ministro también rechazó la existencia de internas en el Gobierno y destacó que Milei siempre salió a respaldarlo ante cada trascendido. “Javier me apoya porque sabe que estoy trabajando en cuestiones delicadas y estructurales”, señaló.

Entre esas iniciativas figura la baja de la edad de imputabilidad. Según Cúneo Libarona, la realidad social obliga a revisar el régimen vigente. “Hoy un chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace, distingue el bien del mal y actúa con conocimiento y voluntad”, sostuvo.

Otro de los puntos, es su postura sobre la figura del femicidio. Cúneo Libarona consideró que la tipificación vigente es “difusa e imprecisa” y planteó la necesidad de una reformulación que contemple todos los casos bajo criterios de igualdad ante la ley.

Ante ese escenario, el ministro negó que una eventual reforma implique la liberación de condenados. “No va a pasar que 130 personas recuperen la libertad. Se le dará otra forma para que la pena sea justa y proporcional”, aclaró. Desde su perspectiva, si un hombre es asesinado bajo circunstancias de desprecio, sometimiento o abuso de poder, la sanción debe ser equivalente a la que corresponde en el caso de una mujer.

Para el titular de Justicia, la legislación actual genera cuestionamientos constitucionales al centrarse en un solo sexo. “El sexo o la orientación no puede generar privilegios ni impunidad. Somos todos iguales ante la ley”, insistió.