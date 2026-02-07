Moyano anunció paro por tiempo indeterminado en Coca Cola

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde se anunció un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales. Del encuentro participaron el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, delegados y empleados que exigieron efectivizar contratados, mejorar el presentismo y sumar personal en el turno nocturno.

Moyano afirmó que permanecerán en la planta hasta obtener respuestas y rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, convocando a movilizarse el 11 de febrero cuando el proyecto sea tratado en el Congreso.