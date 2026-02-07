Bullrich celebra las importaciones y desata críticas sociales

Patricia Bullrich volvió a encender la polémica en una entrevista televisiva al reivindicar la compra de un traje importado y valorarlo como “barato y lindo”, mientras la industria textil argentina enfrenta una profunda crisis productiva y pérdida de empleo.

El relato, presentado como anécdota simpática, naturaliza la celebración de importaciones a bajo costo y relativiza las consecuencias de abastecerse fuera del país en un contexto de cierre de fábricas y presión sobre trabajadores locales.