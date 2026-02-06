El FMI llegó al país para una nueva revisión

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la Argentina para la segunda revisión del acuerdo alcanzado en abril del año pasado.

La visita supone un desafío para Milei y Caputo: deben conseguir un nuevo waiver (perdón) por no cumplir con la meta de acumulación de reservas (están más de 10 mil millones de dólares por debajo). En este camino, el Gobierno nacional buscará negociar una nueva meta para destrabar un desembolso de mil millones de dólares, que, de todas maneras, a esta altura se da por hecho.

Una carta de negociación que posee la administración libertaria es que en enero comenzó con un programa de acumulación de reservas. Como resultado, en lo que va del año, se compraron 1.297 millones de dólares.

Hasta ahora, para el primer trimestre de 2026, el FMI le exigió a la Banco Central tener reservas netas por -3.100 millones de dólares, cuando antes de la primera revisión le exigía que tuviera positivas 900 millones (una diferencia de 4.000 millones).