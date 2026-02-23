Más empresas anuncian crisis y peligran puestos de trabajo

El cierre de la histórica fábrica de Fate en San Fernando fue una de las noticias más trascendentales de la semana pasada, pero no la única relacionada a empresas que entran en crisis y trabajadores cuyos puestos se ven amenazados o directamente perdieron. A la situación que afecta a 920 empleados, se le suman conflictos laborales en otras plantas.

Crisis en Lácteos Verónica

Por un lado, también se conoció que Lácteos Verónica atraviesa una situación de crisis y peligra su continuidad. La empresa adeuda pagos de salarios a sus trabajadores, mientras la producción en sus plantas se mantiene detenida.

“Ayer nos hicieron un depósito de $20.000, es una burla. Queremos que alguien nos dé respuestas serias. Todos tenemos familias”, señaló uno de los operarios en declaraciones televisivas.

“Hoy no entra leche, no hay insumos y estamos paralizados. Los productos se vendían muy bien, eran de muy buena calidad, tenían años de trayectoria y prácticamente se vendían solos. Pero hoy ya no aparecen en góndolas”, indicaron desde la compañía.

La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.

Despidos en Zárate

La empresa Cervecería Argentina Sociedad Anónima (CASA, ex-Isenbeck) decidió implementar un nuevo plan de retiros voluntarios para reducir a casi la mitad del personal.

“Comenzó hace un par de años, cuando empezamos a ver la caída del consumo de cerveza. No solo en nuestra planta, sino a nivel nacional. También acompañó la política indiscriminada de importaciones, que impulsó el Gobierno nacional”, dijo el secretario general del sindicato de la planta de Zárate, Horacio Romero.

El dirigente sindical explicó al portal local Deltacom que en la planta hay 140 empleados, de los cuales “unos 60” tomarán el retiro voluntario ofrecido por la empresa.

Estas situaciones se suman al cierre de la aseguradora de riesgos laborales Galeno. De los 800 empleados, serían 470 los que pasarían a disponibilidad, ya que desde el inicio de la crisis la empresa viene trabajando en distintas soluciones para mitigar el impacto en la gente.