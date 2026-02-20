Apoyo de diputados a la reforma laboral

Luego de una votación contundente en el Senado, donde el oficialismo obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, este jueves llegó el turno de Diputados de tratar la reforma laboral. La sesión comenzó pasadas las 14 horas y, hasta el cierre de esta edición, aun los legisladores expresaban sus puntos de vistas sobre el proyecto.

No obstante, tanto el Gobierno nacional como la oposición dan por hecho que la Cámara Baja sancionará en general la iniciativa. No obstante, hay dudas sobre la aprobación de ciertos capítulos, por ejemplo, el que establece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) por el cual un porcentaje de las contribuciones financiarán las indemnizaciones por despidos. Además, en las comisiones se eliminó del dictamen el artículo 44, que disponía descuentos salariales ante faltas por lesiones o enfermedad del trabajador. Por lo tanto, aunque Diputados apruebe la reforma laboral, deberá volver al Senado.

La sesión comenzó con el quórum alcanzado por La Libertad Avanza (LLA) gracias a sus aliados del PRO, parte de la UCR y el MID, y la colaboración de los diputados que responden a los gobernadores autopercibidos como peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

A su vez, hubo polémica por el plan de labor parlamentario. El presidente de la Cámara, Martín Menem, logró aprobarla a mano alzada para acortar la extensión del debate. Esto provocó la reacción de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda, que reclamaron votación nominal. La votación arrojó 107 votos positivos y 136 negativos, con lo que el plan de labor votado a mano alzada quedó vigente.

“Usted está pasándose de vivo”, fustigó la legisladora peronista Cecilia Moreau. Al mismo tiempo, apuntó contra quienes dieron quórum y tienen orígenes radicales y peronistas: “Ustedes los que entraron en nombre del peronismo, del campo nacional y popular, de Yrigoyen y Alem, van a convalidar un retroceso en la vida de los trabajadores”.