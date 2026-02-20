El FMI alertó por los “costos de transición” de la reforma laboral

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar la reforma laboral. No obstante, advirtió sobre los costos de la “transición” mientras se implementan las nuevas normas.

En conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, consideró que el proyecto ayudará a bajar la informalidad y crear empleo. “El FMI da la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía argentina al comercio y para atraer inversión”, afirmó.

De todas formas, explicó que también "será importante" para el Gobierno encontrar la forma de “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”.

Por otro lado, al ser consultada por el escándalo de la medición de la inflación por parte del Indec, Kocazk sostuvo que “es esencial” contar “con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales” para formular políticas acertadas y lograr la confianza pública.

Se trata de la primera declaración del FMI al respecto. Su silencio inicial había sorprendido, ya que la cancelación indefinida del nuevo IPC viola expresamente el acuerdo firmado con Argentina en agosto pasado, en el cual el país se había comprometido a que el Indec actualizara este índice “a fines de 2025”.

“Estamos muy comprometidos por seguir salvaguardando la calidad, la precisión y la transparencia de los sistemas estadísticos argentinos”, agregó Kozack.