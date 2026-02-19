Kicillof y gobernadores endurecen su postura y rechazan la reforma laboral del Gobierno nacional

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó este miércoles en su cuenta de X un comunicado firmado junto a los mandatarios de Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa, en el que expresan un rechazo explícito al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. El documento, titulado “Trabajo, federalismo y desarrollo”, plantea críticas de fondo a la iniciativa oficial y convoca a las fuerzas políticas a votar en contra.

En el texto, los gobernadores sostienen que la necesidad de actualizar la legislación laboral no puede traducirse en una reducción de derechos ni en un debilitamiento de las protecciones vigentes. Según el pronunciamiento, la propuesta presentada por la Casa Rosada bajo la consigna de “modernización” implicaría un retroceso en garantías individuales y colectivas en un contexto de creciente incertidumbre en el mercado de trabajo.

Los mandatarios argumentan que la reforma se enmarca en una política económica que, a su entender, provocó caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y deterioro del empleo. En esa línea, advierten que los cambios propuestos no resolverían los problemas estructurales de la informalidad, sino que podrían profundizar la precarización laboral. El comunicado expresa además preocupación por la eventual habilitación de mecanismos que faciliten despidos o alteraciones en condiciones salariales y licencias.

El comunicado concluye con un llamado a defender el sistema de derechos sociales y laborales y a promover una actualización normativa que amplíe garantías en un escenario económico y tecnológico cambiante.