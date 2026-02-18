La Plata

$Libra: una nueva prueba complica a Milei

El hallazgo de una transferencia millonaria suma presión y abre nuevas incógnitas en la causa.

Tras el rastreo que realizan expertos por la causa $Libra, se identificó una transferencia por un millón de dólares de Hayden Davis, el creador de la criptoestafa, a un jubilado de Tigre, Orlando Mellino. Pocas horas después, envió esa plata a otra cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce.

La transferencia se realizó el 30 de enero de 2025, mismo día que Milei se reunió con Davis y publicó una foto juntos en redes sociales. El Presidente promocionó 15 días después la criptomoneda en su cuenta de X.

