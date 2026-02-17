Récord del comercio electrónico

Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector alcanzó una facturación récord de $35,3 billones. Esto representa un crecimiento nominal del 60% frente al 2024, por encima de la inflación interanual de 31,5%.

Además de la facturación, las unidades vendidas crecieron 28%, con un total de 645 millones de productos comercializados. A su vez, el ticket promedio trepó un 55%, al ubicarse en $143.128 por compra.

De esta manera, el comercio electrónico ya representa entre el 17 % y el 20 % del total de ventas minoristas en el país.