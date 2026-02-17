Milei respaldó al canciller Quirno

En medio de la escandalosa y millonaria contratación de Cancillería a favor de la empresa de la esposa de Sturzenegger, Javier Milei replicó una publicación en defensa de su canciller, Pablo Quirno.

“¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”, fue la publicación que el Presidente reposteó de su propio funcionario.

Cabe destacar que el valor abonado por el Estado por cada hora de clase ($191.993) triplica los máximos salariales docentes del mercado.