El consumo subió 0,1% en enero

La Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) presentó su Índice de Consumo Privado (ICP-UP). El mismo arrojó un crecimiento mensual en enero de 0,1%. Sin embargo, en la comparación con el mismo mes del 2025, el guarismo marcó una caída del 1,5%.

“El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, advirtió Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP.

Al respecto, el documento de la Facultad de Negocios sostuvo que “el consumo transita una zona de extrema fragilidad”. “Para retomar la senda del desarrollo y la expansión, será necesario reactivar el dinamismo económico, superando la etapa en la que los hogares solo realizan gastos básicos o de carácter defensivo”, subrayó.