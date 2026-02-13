Reforma laboral: LLA acelera su aprobación definitiva

Con la media sanción en Senado, el Gobierno nacional ya piensa en la sesión en Diputados para terminar de aprobar la Ley de Modernización Laboral, conocido como reforma laboral.

Según dejaron trascender desde Casa Rosada, el plan de Javier Milei es que la Cámara Baja sesione el miércoles 25 de febrero, para comenzar marzo con el visto bueno del Congreso y celebrarlo en el discurso que brindará en el inicio de las sesiones ordinarias.

Para ello, el próximo miércoles, tan sólo una semana después de la media sanción, La Libertad Avanza (LLA) buscará lograr dictamen de comisión.

Cabe destacar que para poder cumplir con esta agenda exigente, el texto debe ser aprobado tal y como salió del Senado. Es ahí donde aliados le pasarán factura al Gobierno con la introducción de cambios cosméticos sólo para demostrar su descontento con la praxis política de la Casa Rosada. No obstante, desde Unión por la Patria ven difícil que el oficialismo no logre la aprobación definitiva.

Bullrich no aceptará cambios

Una de las personas que salió victoriosa de la media sanción de la reforma laboral en el Senado fue Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones (junto al ministro de Interior, Diego Santilli) y reunió 42 votos. Pasada la sesión, celebró el triunfo, y advirtió que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados: “La ley es esta, ya está”.

“Tuvimos cuarenta y dos votos en prácticamente todos los artículos, lo que significa estar bastante por arriba de lo que uno necesita”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.