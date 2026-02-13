La industria opera a nivel de pandemia

El Indec dio a conocer el uso de la capacidad instalada de la industria de diciembre, que fue del 53,8%. Esta cifra representa un retroceso del 2,9% frente al mismo mes del año anterior, y el menor nivel de los últimos 21 meses (en marzo del 2024 había sido del 53,2%).

Se trata de un porcentaje incluso menor a varios meses del 2020, en plena pandemia. Solo entre marzo y junio de ese año se registró un nivel más bajo (42% en abril y se recuperó a 53,2% en junio).

En cuanto a sectores, el que mayor nivel registró fue refinación del petróleo (87,1%), seguido de papel y cartón (65%); y el de menor porcentaje fue industria automotriz (31,2%).