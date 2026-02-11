Reforma laboral: El Gobierno cedió y cuenta con los votos en el Senado

La senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones en la Cámara alta por la reforma laboral, brindó una conferencia de prensa para informar sobre los avances. Allí, aseguró contar con los votos para obtener la media sanción cuando este miércoles se trata en el recinto.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

La exministra de Seguridad también precisó que la iniciativa se votará por capítulos y no por artículos. Además, ratificó que la letra final del dictamen se conocerá en el recinto.

Victoria de Bullrich y Santilli

Ya desde el lunes el Gobierno nacional aseguraba contar con los votos en el Senado. La propia Bullrich encabezó una reunión en la Cámara alta con sus pares Luis Juez; el misionero Carlos Arce; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana Beatriz Avila y la salteña Flavia Royón. Todos ellos responden directamente a los mandatarios provinciales que pedían quitar la rebaja en el Impuesto a las Ganancias de la reforma laboral, porque desfinancia las arcas provinciales.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque de la UCR donde hubieron encuentros durante las semanas previas, desde que se oficializó la apertura de las sesiones extraordinarias. Allí mismo fue donde la semana pasada los mismos protagonistas se vieron las caras y, tras la reunión, el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, afirmó que había “un 95%” del texto acordado.

En tanto, el ministro de Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión este lunes con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, luego de varios contactos a contrarreloj con otros mandatarios provinciales en la gira final previo a la votación. En ese marco, sostuvo que el proyecto va a “dar un primer paso este miércoles” en el Senado, y ya adelantaba modificaciones en el proyecto original.

El que se abrió de las negociaciones fue el mandatario salteño, Gustavo Sáenz. A pocas horas del debate, dijo haber recibido “presiones y amenazas” dirigidas a diputados y senadores que votarán con el Gobierno para que no apoyen el proyecto.

Lo que viene

Javier Milei quiere tener la reforma laboral aprobada antes del 1º de marzo. Con las negociaciones casi cerradas para aprobarla este miércoles en el Senado, la idea del oficialismo es sesionar en la Cámara de Diputados la última semana de febrero. Para eso, esta semana se agregó un día más (hasta el sábado 28) para las sesiones extraordinarias y poder llegar. Martín Menem ya arrancó con los diputados a pensar en la estrategia para alcanzar el objetivo.

Luego, Milei deberá enfrentar la judicialización de la reforma laboral. Al respecto, el titular del gremio UPCN, Andrés Rodríguez, adelantó que irán a la Justicia si no se modifican cuestiones de los articulados vinculados, por ejemplo, a la restricción del derecho a huelga o el desfinanciamiento de las obras sociales.