Provincia advirtió sobre los riesgos de la reforma laboral
Un informe oficial advierte retrocesos en derechos y alerta sobre precarización del empleo registrado.
La Provincia de Buenos Aires formalizó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo bonaerense presentó un documento técnico y político con objeciones severas, señalando que la iniciativa representa un retroceso en derechos laborales y un riesgo para el empleo registrado.
El informe, elaborado por los ministerios de Trabajo y Gobierno, reúne más de sesenta páginas con fundamentos constitucionales, productivos y sociales. Allí se advierte que la propuesta puede derivar en precarización, debilitamiento sindical y desfinanciamiento del sistema de seguridad social. La presentación contó con la participación de referentes gremiales, empresarios y representantes de PyMEs, quienes respaldaron la postura provincial. En paralelo, la CGT y otras centrales sindicales mantienen un plan de movilización, mientras sectores del peronismo impulsan un proyecto alternativo que plantea paritarias libres, reducción gradual de la jornada laboral y participación de los trabajadores en las ganancias. El Ejecutivo bonaerense, en tanto, propone un modelo de diálogo social con presencia sindical, empresarial y estatal, como contrapeso a la reforma libertaria.