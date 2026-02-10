El Gobierno oficializó la salida de Lavagna del Indec

El Gobierno nacional formalizó la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la designación de Pedro Ignacio Lines como su reemplazante. La medida se instrumentó mediante el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La salida de Lavagna se hizo efectiva tras seis años al frente del organismo estadístico. Su gestión había comenzado durante la presidencia de Alberto Fernández y fue ratificada al inicio de la administración libertaria.

Cabe recordar que el contexto de la dimisión estuvo marcado por la controversia en torno a la postergación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que debía aplicarse desde enero y fue suspendida sin fecha por decisión del Poder Ejecutivo. Esa medida generó críticas en sectores académicos y políticos, que reclamaban mayor previsibilidad en la medición de la inflación.

En simultáneo, el decreto establece la designación de Pedro Ignacio Lines como el nuevo director del Indec. Lines se desempeñaba como director técnico del organismo y segundo de Lavagna en la estructura operativa, lo que garantiza continuidad en la conducción técnica. Su llegada busca reforzar la transición en un momento clave para la política estadística nacional, con desafíos vinculados a la actualización de indicadores y la transparencia en la difusión de datos.