Yerbateros expresaron su enojo en la Fiesta del Mate

La tensión y el enojo contra el Gobierno nacional por la desregulación de la producción de la yerba mate se coló en la Fiesta Nacional del Mate, en Paraná. Durante el evento, la presentadora leyó un insulto contra Milei expresado en uno de los carteles del público y generó una ola de silbidos contra el Presidente.

El episodio, que se volvió viral en las redes sociales, coincide con un escenario de incertidumbre para los productores. El Gobierno avanzó con el Decreto 812, que modificó el marco del INYM y lo dejó sin atribuciones para intervenir en los precios, los volúmenes de producción o la competencia.

Ante este panorama, la semana pasada el presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Peterson, sostuvo que la actividad dejó de ser sustentable para los productores, y anunció un paro total de las cosechas “hasta que se resuelva la situación”: “Somos 50.000 familias que no tenemos dinero, están haciendo un negocio fenomenal a costillas nuestras”.