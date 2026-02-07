Docentes bonaerenses anunciaron un paro nacional

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunció un paro nacional para el miércoles 11 de febrero en rechazo al proyecto de reforma laboral que será debatido en el Congreso de la Nación. La medida también busca reclamar la restitución de los fondos destinados a la educación, recortados por la administración de Javier Milei, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La protesta se desarrollará en paralelo a la sesión convocada por el Senado para tratar la reforma laboral y previsional. Los gremios sostienen que la iniciativa representa un retroceso en materia de derechos adquiridos y que, de aprobarse, impactará en las condiciones de trabajo de miles de docentes en todo el país. Además remarcan que el ajuste en el sistema educativo y la falta de financiamiento agravan la situación de las escuelas públicas, y ponen en riesgo la calidad de la enseñanza. La convocatoria cuenta con el respaldo de los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba.

Escenario complejo

Los gremios remarcaron que la protesta se da en medio de las negociaciones paritarias con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la última reunión, la administración de Axel Kicillof ofreció un aumento del 2%, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

La discusión se desarrolla a contrarreloj, ya que el acuerdo deberá cerrarse antes del 15 de febrero, fecha límite para la liquidación de los sueldos, con el objetivo de evitar que el conflicto afecte el inicio de clases previsto para el 2 de marzo.

Reclamos por financiamiento

Además del rechazo a la reforma laboral, los gremios exigen la restitución del FONID. Señalan que la eliminación de este fondo afecta directamente a los salarios y al funcionamiento de las escuelas, profundizando las desigualdades en el acceso a la educación. Para los sindicatos, la defensa de la educación pública es inseparable de la lucha por condiciones laborales dignas y por un financiamiento adecuado que permita sostener el sistema.

La convocatoria del 11 de febrero se presenta como un punto de inflexión en el conflicto docente. Con el respaldo de las principales organizaciones sindicales, la protesta busca visibilizar el rechazo a las políticas de ajuste y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos laborales y educativos.