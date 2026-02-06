Rocca se defendió del ataque de Milei

Tras el ataque de Milei al CEO de Techint, Paolo Rocca, el empresario le envió una carta pública donde le pidió “diálogo constructivo”.

El Presidente lo había apodado “Don Chatarrín de los tubos caros” y deseado que se funda luego de la polémica por la licitación de un importante gasoducto.

Rocca explicó que en el escrito que equipararon la oferta de la empresa china, y pidió que se imite la política de Trump de cuidar su industria siderúrgica con aranceles para las importaciones. Al respecto, pidió “abrirse al mundo” pero sin dejar de defenderse ante la “competencia desleal”.