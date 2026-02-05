Represión y detenciones en la marcha de los jubilados
La protesta de jubilados frente al Congreso terminó con violencia policial y varias detenciones.
La Policía Federal reprimió con violencia una nueva protesta de jubilados que se congregaron en la habitual marcha de los miércoles frente al Congreso. Los efectivos utilizaron gas pimienta y escudos para disuadir la manifestación, generando escenas de brutalidad en pleno centro porteño.
La tensión escaló cuando los manifestantes se negaron a abandonar el lugar. La respuesta policial incluyó empujones, gases y la detención de al menos tres personas, entre ellas el padre Olivera.
La represión alcanzó incluso a un hombre con discapacidad que se desplazaba con muletas, lo que expone la falta de garantías mínimas y profundiza la crítica al accionar oficial.