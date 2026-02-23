La deuda bruta escaló en enero tras fuertes vencimientos

La deuda pública bruta de la Administración Central argentina creció en enero y cerró el mes en 460.934 millones de dólares, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación. El incremento fue de 5.867 millones de dólares respecto de diciembre. Casi la totalidad de la deuda se encuentra en situación de pago normal.

El incremento se produjo en un mes donde el Tesoro Nacional afrontó vencimientos significativos. Según se desprende del informe oficial, en enero se realizaron pagos por el equivalente a 18.033 millones de dólares. De ese total, el 73% fue en moneda local y el 27% en moneda extranjera. A su vez, 15.959 millones correspondieron a amortizaciones de capital y 2.074 millones a intereses.

Sin embargo, la deuda en situación de pago normal creció en 5.856 millones de dólares. La variación se explicó por una reducción de 1.915 millones en la deuda en moneda extranjera y un incremento equivalente a 7.771 millones en la deuda en pesos, expresada en dólares al tipo de cambio de cierre.

Asimismo, el aumento del stock correspondió a varios factores. Por un lado, a la conversión de deuda en pesos a dólares, por un total de 1.300 millones de dólares. Por otro lado, al ajuste de instrumentos indexados por CER (inflación, que fue de 2,9% en enero según el Indec), que sumaron 3.410 millones de dólares. En tanto, la capitalización de intereses de bonos y letras sumaron un total de 3.171 millones de dólares.

Estos conceptos no implican pagos inmediatos en efectivo ni se computan en el resultado fiscal primario, pero sí incrementan el stock total de deuda.

Composición de la deuda

El 43% de la deuda en situación de pago normal está denominada en moneda local, mientras que el 57% restante corresponde a moneda extranjera.

Por tipo de instrumento, el 76,8% del total se concentra en Títulos y Letras del Tesoro Nacional. Las obligaciones con acreedores externos oficiales representan el 21,8%, los Adelantos Transitorios el 0,6% y otros instrumentos el 0,8%.

En cuanto a los organismos internacionales, el stock totalizaba a fines de enero 97.095 millones de dólares. De ese monto, 57.744 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI), 19.931 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 12.808 millones al Banco Mundial.

Evolución en la era Milei

En comparación con noviembre de 2023, antes del inicio del gobierno de Javier Milei, la deuda bruta aumentó en 35.378 millones de dólares: pasó de 425.556 millones a los actuales 460.934 millones.

No obstante, el Gobierno distingue entre deuda bruta y deuda consolidada (que integra pasivos del Tesoro y del Banco Central descontando depósitos oficiales). Bajo ese criterio, el stock consolidado muestra una reducción interanual, producto del traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro y de la disminución de compromisos con el sector privado.