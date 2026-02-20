El Gobierno envió al Congreso una nueva ley de financiamiento universitario

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La propuesta establece que los gastos de funcionamiento se ajusten según la inflación medida por el IPC del INDEC, pero únicamente cuando supere el 14,3% anual previsto en el Presupuesto 2026. Además, fija una recomposición salarial del 12,3% para docentes y no docentes, distribuida en tres tramos del 4,1% a lo largo del año.

El texto también incorpora un refuerzo de $80.072 millones destinado a hospitales universitarios, con el objetivo de sostener el sistema de salud vinculado a las casas de estudio. El Gobierno argumentó que la iniciativa busca compatibilizar las necesidades presupuestarias del sector con las posibilidades fiscales.

Aunque fue enviado en extraordinarias, se prevé que el debate quede para el período ordinario. El proyecto detalla fuentes de financiamiento y mecanismos de asignación de partidas, en línea con las normas de administración financiera.