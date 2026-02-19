Acusan a Reidel de amenazar a gerentes de Nucleoeléctrica

Tras la salida de Damián Reidel de directorio de Nuecleolétrica Argentina S.A. (NASA) por acusaciones de sobreprecios, comenzaron a aparecer todo tipo de denuncias contra el amigo de Milei. Como bien informó diario Hoy la semana pasada, desde el sindicato de Luz y Fuerza no solo destacaron los bajos salarios, sino que reunieron documentos que prueban sobreprecios. Ahora, se conocieron presiones y hostigamientos que sufrían gerentes de NASA para direccionar contrataciones con sobreprecios.

“Reidel y su gente armaron un grupo que vino a Nucleoeléctrica a intentar hacer caja, tanto por medio de licitaciones como con la plata de NASA”, describió una fuente dentro de la empresa a Ámbito Financiero. Según esta persona calificada, el amigo de Milei estuvo primero “trató de ver si los gerentes que estaban en la línea de pagos y de compras eran permeables”. “Querían ver si podían contar con ellos para llevar a cabo compras direccionadas y con sobreprecios”.

En este camino, sentenció: “Cuando esos gerentes plantearon diferencias, porque no querían quedar envueltos en ningún tipo de escándalos, directamente los echaron para poner gente de ellos”.

Hasta el momento, las sospechas están puestas sobre un contrato con un sobreprecio de 140% para el servicio de limpieza, y sobre un sistema de gestión administrativo valuado en 7 millones de dólares, lo que representa un 1066,7% más que el software ya utilizado para las mismas funciones.