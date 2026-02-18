Desde Gobernación afirman que “el superávit del Gobierno nacional es la deuda con las provincias”

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, reforzó las críticas de la administración bonaerense hacia la política fiscal de la Nación al asegurar que “el superávit del Gobierno nacional es deuda con las provincias”. La afirmación se apoya en una serie de gráficos oficiales difundidos por el funcionario, donde se expone la evolución de las transferencias obligatorias no automáticas (TNA) y el efecto que, según la cartera provincial, tuvo el recorte sobre las finanzas subnacionales.

De acuerdo con los datos presentados, desde 2023 los recursos correspondientes a este tipo de transferencias registraron una contracción del 75,3%, lo que equivale a una reducción acumulada de $14,8 billones. El informe presentado muestra un contraste marcado entre los montos acumulados en el período previo —que alcanzaban valores cercanos a los $19,7 billones— y los registrados durante la actual gestión nacional, que se ubican en torno a los $4,9 billones. En términos fiscales, la interpretación de la Provincia es que el ahorro exhibido por la Nación se vincula, en parte, con la disminución de envíos que integran compromisos obligatorios.

López también subrayó el impacto diferencial sobre Buenos Aires. Según sus cifras, la Provincia habría experimentado una caída del 89% en las TNA obligatorias desde noviembre de 2023, una reducción significativamente mayor al promedio de las restantes jurisdicciones, estimado en 64,7%. Este comportamiento, argumentó, profundiza los desequilibrios estructurales derivados del esquema de coparticipación federal, que históricamente ha sido señalado por las autoridades bonaerenses como desfavorable para el distrito.

Otro de los puntos destacados en la presentación oficial es la pérdida de participación relativa de la Provincia dentro del total de transferencias. Siempre según los datos difundidos, Buenos Aires representa actualmente apenas el 11,7% de las TNA totales, un porcentaje que el Gobierno provincial considera inconsistente con el peso demográfico y económico del distrito. En la lectura política del Ejecutivo bonaerense, la dinámica refleja un redireccionamiento de recursos que afecta la capacidad de financiamiento de programas y políticas públicas.

El ministro vinculó además la caída de las transferencias con la paralización de la obra pública nacional. En ese marco, afirmó que la deuda del Estado nacional con la Provincia asciende a $14,7 billones, cifra que incluiría tanto compromisos derivados de transferencias como obligaciones asociadas a proyectos de infraestructura discontinuados. Desde la Gobernación sostienen que la interrupción de programas y la retracción de fondos impactan de manera directa en la actividad económica, el empleo y la prestación de servicios.