Kicillof impulsa la renovación del PJ bonaerense y proyecta un rol activo hacia 2027

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está en pleno proceso de reingeniería política dentro del Partido Justicialista (PJ) bonaerense con una intención explícita: fortalecer el peronismo en el territorio más poblado del país para posicionarse con fuerza de cara a las elecciones de 2027. Los movimientos que impulsa el mandatario se traducen en una combinación de reforma interna, ampliación territorial y una apuesta estratégica por consolidar una base política que trascienda la gestión gubernamental y se proyecte hacia el escenario nacional.

El proyecto de renovación del PJ provincial se apoya en tres pilares: la apertura de espacios de formación política, la generación de instancias de diálogo con sectores sociales diversos y la construcción de estructuras que puedan operar tanto en la capital como en el interior profundo de la provincia. En su diagnóstico, Kicillof entiende que el peronismo bonaerense debe ser un actor dinámico y activo, con presencia territorial, capacidad de interlocución y una narrativa que conecte con nuevos sectores sociales y con los históricos seguidores del movimiento.

La idea de “formación puertas abiertas”, según fuentes internas, implica la organización de espacios de capacitación política orientados no solo a cuadros orgánicos del PJ, sino también a nuevos actores sociales y referentes comunitarios que deseen involucrarse en la política partidaria. Estas instancias tienen como objetivo ampliar la base de militancia y generar interlocutores capacitados para situaciones de disputa electoral, gestión y articulación comunitaria.

En paralelo, la estructura que se está diseñando combina la tradicional “comandancia” partidaria con espacios consultivos y de expansión territorial en municipios del interior bonaerense. En ese punto, el foco está puesto en reforzar presencia en zonas donde el peronismo ha tenido dificultades históricas o donde su implantación orgánica no cuenta con la robustez de otros distritos.

La consolidación de un PJ activo, territorialmente arraigado y con estructuras de formación política supone también un desafío organizativo y de liderazgo. Kicillof propone así una versión del peronismo que no se limite al aparato tradicional, sino que incorpore nuevos mecanismos de participación y refuerce su presencia en territorios claves.