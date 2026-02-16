Lacunza: “La reforma laboral no genera empleos”

Hernán Lacunza opinó sobre la reforma laboral. Si bien el exministro de Economía la calificó como “un paso en el sentido correcto”, remarcó que la norma en sí no genera empleos. “El empleo depende del crecimiento, y el crecimiento depende de la inversión y de las condiciones generales de la economía”, subrayó.

En este sentido, Lacunza afirmó que “el Gobierno evitó una crisis mayor”, pero ahora “enfrenta el desafío de reactivar una economía que está estancada”.

También cuestionó la reducción salarial en casos de accidentes o enfermedades: “Es bastante controversial”.