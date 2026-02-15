La CGT adelanta cumbre y profundiza el análisis de un paro general frente a la reforma laboral

En las últimas horas, la conducción de la Confederación General del Trabajo decidió adelantar una reunión de su mesa de conducción para discutir la eventual convocatoria a un paro general, en respuesta al avance legislativo de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. La decisión, que se aceleró en las últimas horas, refleja el clima de inquietud que atraviesa al movimiento obrero frente a un proyecto que, según distintos referentes sindicales, introduce cambios de fondo en aspectos sensibles de la normativa laboral.

La cumbre fue convocada en medio de señales públicas cada vez más explícitas desde la dirigencia gremial. Voceros de la central plantearon que el contexto actual presenta condiciones objetivas para evaluar una huelga nacional, argumento que sintetiza la percepción de que el debate ya no es únicamente técnico o legislativo, sino también político. En ese marco, la CGT busca ordenar posiciones internas que históricamente han oscilado entre estrategias de negociación institucional y respuestas de mayor confrontación.

El proyecto de reforma laboral constituye uno de los principales focos de fricción. Dentro del universo sindical, las críticas se concentran en modificaciones vinculadas a regímenes de contratación, esquemas indemnizatorios, licencias y mecanismos de resolución de conflictos. La preocupación central radica en la posibilidad de que las nuevas reglas alteren equilibrios tradicionales en la relación entre empleadores y trabajadores. Aunque el oficialismo defiende la iniciativa como una modernización necesaria del sistema laboral, en la CGT advierten sobre impactos potenciales en la estabilidad del empleo y en la estructura de derechos adquiridos.

La discusión hacia el interior de la central no es homogénea. Sectores dialoguistas sostienen la importancia de mantener abiertos los canales de interlocución con el Gobierno y el Congreso, con la expectativa de incidir en la redacción final de la norma. Otros espacios, en cambio, consideran que la dinámica parlamentaria y la velocidad del tratamiento legislativo reducen el margen de negociación y justifican la adopción de medidas de presión más contundentes. Esta tensión estratégica, recurrente en la historia reciente del sindicalismo, vuelve a emerger con fuerza en el actual escenario.

El adelanto de la reunión también se vincula con la necesidad de evitar señales de fragmentación. La CGT enfrenta el desafío de construir una posición común que preserve cohesión interna y proyecte capacidad de incidencia en la discusión pública. Un eventual paro general no solo tendría efectos sobre la dinámica económica y laboral, sino que además reconfiguraría el vínculo político entre la central obrera y la administración nacional. Por ese motivo, la definición es evaluada con cautela por la dirigencia, consciente de sus implicancias institucionales.

La cumbre convocada por la CGT aparece, así, como un punto de inflexión. El desenlace de las discusiones internas marcará el tono de la política laboral y se consolidó como uno de los ejes centrales del debate nacional.