Más de 150 mil despidos formales en 2025

Al cierre de empresas se sumó otro dato que refleja el momento recesivo de la economía argentina. Un total de 153.847 empleados registrados que fueron despedidos sin causa atribuible al trabajador comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo durante el año 2025.

Esta cifra, basada en los datos oficiales de la Seguridad Social, refleja un incremento sostenido de la asistencia estatal, alcanzando en diciembre el “registro mensual más alto de todo el año pasado”, con 103.654 beneficiarios percibiendo un pago promedio de $276.944.

Del total de las altas procesadas el año anterior, el impacto sectorial mostró una mayor incidencia en la industria manufacturera, con 36.648 casos, seguida por el comercio, con 32.630, y la construcción, con 25.311.

En términos demográficos, la distribución evidencia una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires, que contabilizó un total de 44.145 trabajadores despedidos. Le siguió Santa Fe (7.675) y Córdoba (7.825).