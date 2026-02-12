“Los sueldos de la Policía son una miseria”

En medio de la tensión en Rosario por el acuartelamiento del personal policial y penitenciario ante el reclamo salarial y mejores condiciones de trabajo, se encendieron las alarmas en otras provincias. Ante este escenario, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le dio la razón a los trabajadores santafesinos: “Los sueldos en la Argentina son una miseria”.

“Tenemos muchos policías que, por ejemplo, manejan autos de aplicación, incluso a veces combinan el trabajo policial con el trabajo de policía adicional, más el trabajo en una aplicación. También se ha subido a la dinámica de OnlyFans y hemos dado un trabajo institucional respecto de eso para que no cometan un acto de indisciplina”, subrayó el funcionario.

El sinceramiento de Alonso se da tras las protestas en Santa Fe. Este miércoles hubo avances en las negociaciones. Al principio, los efectivos policiales calificaron como insuficiente la primera oferta del gobierno provincial. En ese marco, continuaron con las protestas en la calle y prendieron fuego neumáticos. Por la tarde, el gobernador Pullaro anunció un fuerte aumento salarial: “Ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000”.