El Gobierno invitó al Papa León XIV a visitar Argentina

El Gobierno nacional formalizó este miércoles la invitación al Papa León XIV para que visite la Argentina. La gestión se concretó mediante una carta firmada por el Presidente Javier Milei que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante un encuentro en el Vaticano.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la misiva expresa la voluntad oficial de que el Pontífice realice una visita al país en una fecha que deberá definirse por los canales diplomáticos habituales. El texto fue presentado en el marco de la agenda institucional que el funcionario desarrolló en la Santa Sede.

Desde la Cancillería indicaron que la iniciativa se inscribe en el buen momento que atraviesa la relación bilateral entre la Argentina y el Vaticano, y remarcaron que el vínculo histórico entre ambas partes se ha basado en el diálogo permanente y la cooperación en distintos ámbitos.

El mensaje oficial

En el comunicado difundido tras el encuentro se señaló que la relación diplomática se ha caracterizado por coincidencias en valores y por instancias de trabajo conjunto en temas de interés común. En ese contexto, el Gobierno manifestó su intención de fortalecer los canales de intercambio institucional y profundizar la cooperación existente.

Durante la reunión, Quirno transmitió además la disposición del Ejecutivo a continuar impulsando una agenda compartida con la Santa Sede en asuntos vinculados a la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de conflictos internacionales, así como en iniciativas de carácter humanitario.

Relación bilateral y agenda común

Más tarde, el canciller se refirió a la audiencia a través de sus redes sociales, donde destacó el carácter institucional de la invitación y sostuvo que el vínculo entre la Argentina y la Santa Sede atraviesa un momento muy positivo dentro del esquema diplomático actual.

La eventual visita de León XIV representaría el primer viaje del actual Pontífice a la Argentina desde el inicio de su papado y abriría una nueva etapa en la relación entre el Estado argentino y el Vaticano, con impacto en la agenda bilateral.