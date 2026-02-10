Causa Andis: procesan a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

En una resolución que marca un nuevo capítulo en la investigación sobre corrupción en organismos públicos, el juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, por el delito de asociación ilícita. La medida se extiende a otros 18 imputados, entre ellos exfuncionarios, empleados y empresarios vinculados al sector farmacéutico, quienes habrían participado en un entramado de sobornos, fraude al Estado y maniobras incompatibles con la función pública.

El fallo describe un esquema de corrupción institucional que se instaló en los primeros meses del gobierno de Javier Milei y que tuvo como núcleo el funcionamiento irregular de la Andis. Según el magistrado, la agencia se convirtió en una vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación, orientada a la protección y cuidado de las personas con discapacidad.

Los principales acusados

Además de Spagnuolo, el procesamiento alcanza a Daniel Garbellini, quien fuera su segundo en el organismo, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con vínculos estrechos con droguerías. La resolución judicial detalla que estos actores, junto con otros funcionarios y operadores externos, actuaron de manera coordinada para favorecer negocios privados ilícitos.

En total, Casanello dispuso embargos sobre los bienes de los 19 procesados, con montos variables según el grado de participación. El embargo más alto recayó sobre Spagnuolo, por más de 202 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud de las maniobras investigadas.

El juez subrayó que la organización no se limitó a un grupo reducido, sino que desplegó una lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios que alcanzó a distintas áreas de la agencia. Incluso, se habrían desestimado quejas de empresarios desplazados y de funcionarios que advirtieron irregularidades, lo que demuestra el nivel de complicidad y desenfado con que operaba el entramado.

Casación rechazó el planteo de los Kovalivker

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo presentado por los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina, y habilitó el avance de la investigación que los involucra en la causa. La Sala II del máximo tribunal penal declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por la defensa contra la desestimación de una excepción de falta de acción.

Con esta decisión quedó firme lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia, lo que permite que continúe la investigación sobre las maniobras vinculadas a la compra de medicamentos y a presuntos desvíos de fondos.

El procesamiento de Spagnuolo y el rechazo del planteo de los Kovalivker consolidan el avance de una causa que expone graves irregularidades en un organismo clave de la política social. La continuidad de la investigación será determinante para establecer el alcance real de la red de corrupción y las responsabilidades penales y políticas que puedan derivarse.