Milei participará en la inauguración del “Directorio de la Paz”

El Ejecutivo nacional comunicó que Javier Milei fue convocado para participar de la reunión inaugural del Board of Peace (Directorio de la Paz) de Donald Trump para el próximo 19 de febrero. El encuentro se realizará en la ciudad de Washington y asistirán una veintena de jefes de Estados que aceptaron participar del organismo.

A raíz de esto, desde Casa Rosada anunciaron que el Presidente modificó su agenda internacional y suspendió el viaje previsto a Estados Unidos para este lunes. El argumento fue la cercanía de ambas partidas hacia el país norteamericano.

Allí, el jefe de Estado argentino iba a participar en el evento de la Gala de la Hispanidad en Florida, aunque el comunicado oficial indicó que hará una intervención virtual en el evento. En su lugar, para las actividades previstas en ese encuentro, participará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Cabe destacar que el Consejo de Paz es el organismo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta como una nueva herramienta para la resolución de conflictos, aunque ya genera cautela en la comunidad internacional.

Al menos un jefe de Estado confirmó su participación: el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Se trata de uno de los aliados europeos más cercanos de la Casa Blanca.

Sin embargo, la adhesión internacional avanza con cautela. Algunos líderes en Medio Oriente aceptaron sumarse a la iniciativa, pero los socios en Occidente se mantuvieron al margen.