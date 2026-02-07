La CGT convocó una movilización contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió convocar a una movilización al Congreso el miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión fue tomada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo, que resolvió marchar desde las 15 en coincidencia con el inicio del debate legislativo en el Senado. El cosecretario general Jorge Sola, afirmó que el proyecto “no busca modernizar el mundo del trabajo, sino recortar derechos”, y advirtió que la central no descarta convocar a un paro general en las próximas instancias.

Durante el encuentro, algunos gremios propusieron sumar una medida de fuerza para potenciar la convocatoria, incluso con paros de 12 o 48 horas, pero el sector dialoguista se impuso y rechazó esa posibilidad. No obstante, la CGT otorgó libertad de acción a los sindicatos para disponer ceses de tareas y confirmó concentraciones frente a casas de gobierno provinciales.

Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) resolvió para esa jornada, avanzar con un paro total desde las 10 y una movilización al Congreso, en línea con las dos CTA, que también convocaron a un paro y protestas. La decisión profundizó las diferencias internas del movimiento obrero y expuso estrategias contrapuestas frente a una iniciativa oficial que avanza en el Congreso con respaldo de sectores políticos y gobernadores, y que amenaza con reconfigurar el esquema de derechos laborales vigentes.

La magnitud de la medida de fuerza será observada de cerca por el oficialismo y funcionará como termómetro del rechazo social a la reforma.