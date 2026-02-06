Las jubilaciones deberían ser 21% más altas

El escándalo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sigue repercutiendo. En las últimas horas, revelaron que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) deberían ser un 21% más altas si se hubiese aplicado la actualización correspondiente a la canasta de inflación.

Así surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dio a conocerse tras la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión de la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación. La modificación, que actualizaba la actual canasta elaborada en 2004, había sido anunciada a mediados de 2024, pero postergada por presiones del Gobierno nacional.

Según el informe, desde la implementación de la nueva fórmula de actualización de los haberes previsionales, atados a la inflación, que decretó Javier Milei, las jubilaciones mínimas aumentaron 99% entre abril del 2024 y diciembre del 2025. Sin embargo, si se hubiera medido la inflación con la nueva canasta, deberían haber aumentado un 140%.

Esta brecha del 21% en la fórmula de actualización se traduce en una pérdida directa de bolsillo. En términos acumulados, cada jubilado de la mínima perdió $1.032.000 solo por el desfase del índice. Si a esto se suma el congelamiento del bono de $70.000 (estancado desde marzo de 2024), la pérdida total asciende a más de $2.401.483 por beneficiario en el período analizado.