El Senado reprograma el debate sobre régimen penal juvenil

El Senado modificó su agenda y postergó para el viernes el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil, aprobado previamente en Diputados. La decisión surgió de un cambio en el plan de Labor impulsado por el oficialismo y aliados, que resolvieron vincular la discusión con la reforma laboral, considerada clave por el Gobierno nacional.

De esta forma, la sesión de este jueves se concentrará en otros temas de relevancia. Entre ellos, la modificación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que busca redefinir la protección del ambiente periglacial y otorgar mayor autonomía a las provincias en la gestión de sus territorios, con impacto directo en la minería y los hidrocarburos.

También se abordará el acuerdo de asociación estratégica entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado este año, que prevé la eliminación de aranceles en más del 90% de los bienes. Además, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, con el objetivo de unificar representaciones diplomáticas y optimizar recursos en el marco de las negociaciones comerciales.