El gasto en servicios públicos superó la inflación en el AMBA

El costo promedio de los servicios públicos para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires aumentó en febrero diez puntos por encima de la inflación interanual, según un reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet. El estudio indicó que un hogar sin subsidios destinó $192.181 mensuales a cubrir energía, transporte y agua, cifra que representa un 41% más que en igual mes de 2025.

De acuerdo al informe, la canasta de servicios públicos se ubicó por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó un alza del 31% interanual.

Energía y gas en el ajuste tarifario

En el caso del gas, el cargo fijo subió 3,2% y el variable 20% en promedio, tras la quita total de subsidios de verano. Esto derivó en facturas que crecieron 7,4% para usuarios con subsidios y 21% para quienes dejaron de recibirlos. En electricidad, el menor consumo de febrero se compensó con incrementos de 3% en el cargo fijo y 14,1% en el variable.

Transporte y agua como factores de presión

El transporte fue el rubro de mayor impacto, con un aumento interanual del 56%, muy por encima del IPC. El costo promedio del boleto de colectivos subió 3% en febrero, consolidando su peso dentro de la canasta.

Por su parte, el agua inició en enero un sendero de incrementos mensuales de hasta 4%. En la comparación interanual, el servicio aumentó 19%, mientras que el gas subió 37%.

El IIEP también midió el peso de las tarifas en los ingresos. La canasta de servicios públicos representó el 11% del salario promedio registrado de febrero, equivalente a $1.733.146. Con ese ingreso se pueden adquirir nueve canastas, frente a las 9,6 que se compraban un año atrás. El transporte explica el 46% del gasto en servicios públicos, consolidándose como el componente de mayor peso en el presupuesto de los hogares.

Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%.

El informe concluyó que, en promedio, los hogares cubren el 65% del costo de las tarifas y el Estado absorbe el 35% restante, aunque con disparidades según servicio y segmento social. Esa diferencia revela la presión creciente sobre los ingresos familiares y expone los límites del esquema de subsidios.